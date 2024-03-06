Светофоры модернизируют в Москве

На столичных улицах обновят светофоры. Появится почти 70 новых устройств, а еще свыше 200 светофоров модернизируют – в устройства добавят звуковые сигналы и дополнительные секции. Отмечается, что движение для водителей не усложнится.

Где появятся новые светофоры в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.