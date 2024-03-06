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06 марта, 13:30

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Светофоры модернизируют в Москве

Светофоры модернизируют в Москве

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На столичных улицах обновят светофоры. Появится почти 70 новых устройств, а еще свыше 200 светофоров модернизируют – в устройства добавят звуковые сигналы и дополнительные секции. Отмечается, что движение для водителей не усложнится.

Где появятся новые светофоры в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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