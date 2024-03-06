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06 марта, 12:00

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"Актуальный репортаж": как украшают общественные пространства Москвы

"Актуальный репортаж": как украшают общественные пространства Москвы

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Благодаря установке различных малых архитектурных форм столица постепенно превращается в галерею под открытым небом. Искусство в общественных пространствах продвигают, в том числе и застройщики. Так, например, вместо лебедей из старых покрышек у парадных возвышаются произведения известных современных мастеров.

В поисках новых форм московские девелоперы проводят крупные конкурсы. В одном из них в данный момент участвуют 150 заявок из 30 городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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