"Актуальный репортаж": как украшают общественные пространства Москвы

Благодаря установке различных малых архитектурных форм столица постепенно превращается в галерею под открытым небом. Искусство в общественных пространствах продвигают, в том числе и застройщики. Так, например, вместо лебедей из старых покрышек у парадных возвышаются произведения известных современных мастеров.

В поисках новых форм московские девелоперы проводят крупные конкурсы. В одном из них в данный момент участвуют 150 заявок из 30 городов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.