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06 марта, 07:15

Город

Около 700 постаматов нового формата появились в столице

Около 700 постаматов нового формата появились в столице

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Столичные любители интернет-шопинга смогут получать свои покупки быстрее – в городе постепенно появляются постаматы нового формата. На данный момент их существует около 700,

Большие белые аппараты можно встретить на остановках и в подъездах жилых домов. Проголосовать за установку постамата в доме можно через mos.ru. Подробнее о том, в каком направлении развивается столичная сеть постаматов, – в эфире телеканала Москва 24.

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