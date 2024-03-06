Около 700 постаматов нового формата появились в столице

Столичные любители интернет-шопинга смогут получать свои покупки быстрее – в городе постепенно появляются постаматы нового формата. На данный момент их существует около 700,

Большие белые аппараты можно встретить на остановках и в подъездах жилых домов. Проголосовать за установку постамата в доме можно через mos.ru. Подробнее о том, в каком направлении развивается столичная сеть постаматов, – в эфире телеканала Москва 24.