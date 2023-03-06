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17:15

Город

ЦОДД предупредил о 9-бальных заторах в Москве вечером 6 и 7 марта

ЦОДД предупредил о 9-бальных заторах в Москве вечером 6 и 7 марта

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В ЦОДД сообщили о заторах в 9 баллов на столичных дорогах вечером 6 марта. Аналогичная ситуация будет вечером 7 марта. Дело не только в погоде, но и в предстоящем празднике.

Основные затруднения ожидаются на МКАД, Третьем транспортном кольце и в центре, рядом с цветочными рынками, кафе, ресторанами и крупными торговыми центрами. Машин в городе будет на 50–100 тысяч больше, чем обычно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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