Поймы рек Шмелевки и Кузнецовки приведут в порядок в Москве в 2023 году

Столица продолжает заниматься благоустройством зон отдыха москвичей. В планах на этот год привести в порядок поймы рек Шмелевки и Кузнецовки.

Зеленые зоны находятся на юге Москвы, недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово". Жители района отметили, что для них важны прогулки и активный образ жизни.

Исходя из этого был разработан проект благоустройства – там создадут спортивные площадки и функциональные зоны, будет организован прогулочный маршрут вдоль реки. Кроме того, там появятся смотровые площадки и места для тихого отдыха. А ближе к станции метро "Зябликово" – зоны для различных активностей, например скейт-парк и памп-трек. Для маленьких жителей установят детские площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.