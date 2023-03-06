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Около 5 тыс предпринимателей воспользовались столичной программой наставничества

Около 5 тыс предпринимателей воспользовались столичной программой наставничества

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Почти пять тысяч предпринимателей поучаствовали в программах наставничества, которые организовало столичное правительство. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. С участниками работали эксперты в области финансов, рекламы, маркетинга, права и в других сферах.

На данный момент действуют семь программ наставничества. Среди них – "Онлайн-акселератор", "Маркетплейсы" и другие.

Как отметила Сергунина, программы помогают предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы, улучшать показатели и развиваться. Как следствие, появляются новые рабочие места, растут поступления в бюджет, увеличивается предложение на рынке товаров и услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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