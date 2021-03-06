В столице с 5 апреля изменятся тарифы на парковках

В Москве с 5 апреля изменятся тарифы на парковках. Это затронет почти 200 улиц. На некоторых участках, например, на Дербеневской набережной, во 2-м и 4-м Самотечном переулках – стоимость снизится. На других – введут дифференцированный тариф: чем больше загруженность улицы, тем больше плата.

Кроме того, в 20 районах города появятся новые платные места для парковки. Среди них Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный и Бутырский. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.