Национальный центр "Россия" готовится к открытию новой интерактивной выставки

В Национальном центре "Россия" готовятся к открытию новой интерактивной выставки. Специалисты уже начали монтировать декорации.

На экспозициях "Путешествия по России" будут представлены главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов. Посетители всего за час смогут совершить прогулку по стране – от Владивостока до Калининграда.

Площадь выставки составит более 3 тысяч квадратных метров. Гостей ждут образовательные мероприятия и развлекательные программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.