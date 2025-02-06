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06 февраля, 22:30

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Национальный центр "Россия" готовится к открытию новой интерактивной выставки

Национальный центр "Россия" готовится к открытию новой интерактивной выставки

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В Национальном центре "Россия" готовятся к открытию новой интерактивной выставки. Специалисты уже начали монтировать декорации.

На экспозициях "Путешествия по России" будут представлены главные достопримечательности и достижения всех федеральных округов. Посетители всего за час смогут совершить прогулку по стране – от Владивостока до Калининграда.

Площадь выставки составит более 3 тысяч квадратных метров. Гостей ждут образовательные мероприятия и развлекательные программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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