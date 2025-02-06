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06 февраля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

200-тысячный москвич приступил к переселению в новое жилье по программе реновации, сообщил Сергей Собянин. Юбилейное новоселье произошло в районе Коптево, где в программу включены 123 старых дома.

"На севере столицы на участке площадью 141 гектар возводится крупный квартал "Молжаниново". Там планируется построить около 1 миллиона квадратных метров жилья, 8 детских садов, 4 школы и объекты коммерческой инфраструктуры. Для строительства школы на 1 575 мест в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта инвестору без проведения торгов выделен земельный участок", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Для Большого Московского цирка будет возведен комплекс из центрального шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Строительство планируется завершить к 2028 году или в его первой половине. Площадь нового цирка превысит 80 квадратных метров, а вместимость зрительного зала увеличится с 3 до 5 тысяч мест.

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