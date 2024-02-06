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06 февраля, 21:00

Общество

Новый пассажирский вестибюль открыли на Белорусском вокзале

Новый пассажирский вестибюль открыли на Белорусском вокзале

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Новый пассажирский вестибюль открыли на Белорусском вокзале. Теперь проходить к поездам первого и четвертого диаметров будет намного комфортнее. Пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 стала быстрее в три раза, а путь от диаметров до метро – короче.

Синоптики распространили штормовое предупреждение о снегопаде в столичном регионе. Порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

В Госдуме подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые запрещают рассаживать в самолетах родителей с детьми. До сих пор мера носила только рекомендательный характер.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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