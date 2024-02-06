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06 февраля, 07:30

Город

Акция для посетителей в костюмах панд пройдет в Московском зоопарке

Акция для посетителей в костюмах панд пройдет в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке с пятницы по воскресенье, 9–11 февраля, будут рады гостям в костюмах китайских медведей. Для них вход сделают бесплатным. Кроме того, не нужно покупать билет в эти дни и Екатеринам – тезкам маленькой панды Катюши.

Такую необычную акцию устраивают в честь наступающего китайского Нового года. До 18 февраля будет специальная программа с интерактивными экскурсиями, играми и мастер-классами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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