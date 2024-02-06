06 февраля, 07:30Город
Акция для посетителей в костюмах панд пройдет в Московском зоопарке
В Московском зоопарке с пятницы по воскресенье, 9–11 февраля, будут рады гостям в костюмах китайских медведей. Для них вход сделают бесплатным. Кроме того, не нужно покупать билет в эти дни и Екатеринам – тезкам маленькой панды Катюши.
Такую необычную акцию устраивают в честь наступающего китайского Нового года. До 18 февраля будет специальная программа с интерактивными экскурсиями, играми и мастер-классами.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.