Реорганизация части промзоны Братцево завершилась в Москве

Реорганизация части бывшей промышленной зоны "Братцево" завершилась в Москве. Раньше на этом месте располагался завод строительных конструкций, который был заброшен в 90-е годы.

Теперь на месте промзоны построили семь жилых корпусов со всей необходимой инфраструктурой. Шесть из них уже заселены, седьмой ввели в эксплуатацию. Кроме того, в новом квартале открыли технопарк, торговую галерею с предприятиями сферы услуг, а также благоустроили Головинский канал с набережной.

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