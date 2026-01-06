Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 23:30

Город

Парк на месте московского монорельса протяженностью 4 км обустроят для отдыха и спорта

Парк на месте московского монорельса протяженностью 4 км обустроят для отдыха и спорта

Синоптики рассказали о погоде в столице на Рождество

Мужчину госпитализировали после катания на горке в Марьине

Сергей Собянин рассказал о катке в музее-заповеднике "Коломенское"

Новый стандарт экстренной помощи помог принять более 1,7 млн пациентов в Москве

Коммунальные службы Москвы проводят работы по уборке снега

Собянин: в Москве с 2012 года построили более 150 храмов

Акция по сбору видеопоздравлений для участников спецоперации продлится до 11 января

С 1 по 11 января на Манежной площади будут работать праздничные площадки

В течение недели в Москве ожидается сильный снег

На месте закрытого московского монорельса, который горожане назвали самым знаковым событием 2025 года, появится высотный парк. Его планируют открыть в 2027 году. Парк протяженностью 4 километра разместится прямо на конструкциях бывшей транспортной системы и свяжет пять районов столицы.

На высоте шести метров обустроят выставочные пространства, зеленые зоны с деревьями, кафе, беговую дорожку и аллеи. Подняться можно будет по восьми специальным лестницам. Эксперты сравнивают проект с известными мировыми аналогами, такими как High Line в Нью-Йорке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнастасия ТарееваДарья Крамарова

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика