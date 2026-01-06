Парк на месте московского монорельса протяженностью 4 км обустроят для отдыха и спорта

На месте закрытого московского монорельса, который горожане назвали самым знаковым событием 2025 года, появится высотный парк. Его планируют открыть в 2027 году. Парк протяженностью 4 километра разместится прямо на конструкциях бывшей транспортной системы и свяжет пять районов столицы.

На высоте шести метров обустроят выставочные пространства, зеленые зоны с деревьями, кафе, беговую дорожку и аллеи. Подняться можно будет по восьми специальным лестницам. Эксперты сравнивают проект с известными мировыми аналогами, такими как High Line в Нью-Йорке.

