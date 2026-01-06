В рождественские праздники в Москве изменится график работы социальных учреждений

В рождественские праздники изменится график работы социальных учреждений Москвы. Карьерные, семейные, учебные центры и центры московского долголетия будут закрыты до 11 января.

Взрослые поликлиники 8 и 11 января работают с 09:00 до 16:00, а 9 и 10 января – до 18:00. Дежурные врачи принимают в часы работы поликлиник. Вызвать педиатра на дом 9 и 10 января можно до 15:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.