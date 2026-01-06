Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 09:15

Город

В рождественские праздники в Москве изменится график работы социальных учреждений

В рождественские праздники в Москве изменится график работы социальных учреждений

На дорогах столицы ожидается гололедица 6 января

Московское метро и МЦК в ночь на Рождество продлят работу до 2 часов ночи

В районе Храма Христа Спасителя временно закроют движение 6 и 7 января

Центр Москвы стал местом притяжения туристов в новогодние праздники

График работы общественного транспорта Москвы изменится в рождественскую ночь

Снег и мороз прогнозируются в Москве на Рождество

Автомобиль столкнулся с грузовиком в столичном районе Северный

Фигурантке дела о смерти пациентки в столичной клинике предъявлено обвинение

Движение транспорта ограничат в центре Москвы 6 и 7 января

В рождественские праздники изменится график работы социальных учреждений Москвы. Карьерные, семейные, учебные центры и центры московского долголетия будут закрыты до 11 января.

Взрослые поликлиники 8 и 11 января работают с 09:00 до 16:00, а 9 и 10 января – до 18:00. Дежурные врачи принимают в часы работы поликлиник. Вызвать педиатра на дом 9 и 10 января можно до 15:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья Ермакова

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика