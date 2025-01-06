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06 января, 21:30

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Исторический перформанс прошел на катке в саду имени Баумана

Исторический перформанс прошел на катке в саду имени Баумана

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На катке в саду имени Баумана прошел исторический перформанс "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб". Он проходит по воскресеньям до конца января в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы", который является частью проекта "Зима в Москве".

Дворянские пары рассказали о традициях фестиваля, поделились секретами светской жизни и показали, как катались на коньках в прошлые века. Артисты, одетые в костюмы 19-го века, также сфотографировались с гостями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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