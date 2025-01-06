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06 января, 15:30

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Решения по почти 60 тысячам заявок на услуги в сфере градостроительства приняли в Москве

Решения по почти 60 тысячам заявок на услуги в сфере градостроительства приняли в Москве

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Решения по почти 60 тысячам заявок на услуги в сфере градостроительства приняли в Москве в прошлом году. Как рассказал заммэра Владимир Ефимов, онлайн-услуги значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях.

Так, например, в 2024-ом году выдали более 9 тысяч градостроительных планов земельных участков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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