Решения по почти 60 тысячам заявок на услуги в сфере градостроительства приняли в Москве в прошлом году. Как рассказал заммэра Владимир Ефимов, онлайн-услуги значительно ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях.

Так, например, в 2024-ом году выдали более 9 тысяч градостроительных планов земельных участков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.