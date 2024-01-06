Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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06 января, 15:30

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Музей кино пригласил москвичей на выставку "Вселенная персонажей Леонида Гайдая"

Музей кино пригласил москвичей на выставку "Вселенная персонажей Леонида Гайдая"

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В Музее кино на ВДНХ продолжает работу выставка "Вселенная персонажей Леонида Гайдая". Это экспозиция выполнена в виде дома, где живут герои знаменитых фильмов.

К 100-летию самого популярного советского комедиографа создали галерею его легендарных образов. Например, в интерактивной зоне можно оказаться на кухне Шурика или заглянуть в гости к Семен Семенычу Горбункову.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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