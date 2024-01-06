Жителям столицы рассказали, чем заняться на фестивале "Путешествие в Рождество"

На фестивале "Путешествие в Рождество" посетители могут посмотреть ледовое представление или самостоятельно встать на коньки. Например, 6 января гости мероприятия могут смастерить елочное украшение или принять участие в традиционном купеческом чаепитии.

Кроме того, в саду "Эрмитаж" пройдут рождественские чтения, а в "Коломенском" представят особую музыкальную программу. Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 8 января.

Чем еще можно заняться на фестивале? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.