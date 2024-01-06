Более 10 тыс человек заняты строительством крупных объектов в столице в праздники

Московские строители, не смотря на праздники, продолжают работать на крупных объектах городской инфраструктуры. Как рассказал заммэра по вопросам строительства Андрей Бочкарев, для этого задействованы более 10 тысяч человек, которые строят новые станции метро и дороги.

Так, полным ходом идет работа на Троицкой линии подземки. Там на некоторых участках специалисты уже перешли к отделочным работам. На других – монтируют инженерные системы и возводят основные конструкции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.