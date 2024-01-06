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Новости

06 января, 09:15

Город

Инвесторы смогут построить спортобъекты в Лефортове, Марьине и Выхино-Жулебине

Инвесторы смогут построить спортобъекты в Лефортове, Марьине и Выхино-Жулебине

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В трех районах Москвы – Лефортове, Марьине и Выхине-Жулебине – возведут крупные спортивные объекты. Для этого город выделил земельные участки площадью от 2,5 до 3,5 тысячи квадратных метров.

Права на строительство получат победители открытых аукционов. При этом им необходимо учитывать архитектурный облик окружающей застройки. Сами сооружения могут занимать до 70% площади участка, а их высота будет достигать двух этажей.

Какими именно видами спорта можно будет заниматься в новых центрах, инвесторы определят сами, ориентируясь на список, который утвердил Москомспорт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствовидеоМаксим Селиков
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