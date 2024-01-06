Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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06 января, 09:15

Город

Москвичам рассказали о событиях фестиваля "Путешествие в Рождество"

Москвичам рассказали о событиях фестиваля "Путешествие в Рождество"

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Сильные морозы не помещали жителям столицы посетить площадки фестиваля "Путешествие в Рождество". Накануне на Манежной площади было многолюдно.

Посетители увидели спектакли, оформили новогодние открытки и создали праздничные сувениры. 6 января на фестивале можно научится делать глиняные новогодние игрушки – мастер-класс состоится на Сухонской улице.

Кроме того, в саду "Эрмитаж" пройдут рождественские чтения, а в "Коломенском" представят особую музыкальную программу. Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 8 января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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