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06 января, 09:15

Город

Москвичам рассказали, в каких столичных парках угощают горячими напитками

Москвичам рассказали, в каких столичных парках угощают горячими напитками

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В московских парках в морозные дни посетителей угощают горячими напитками. Специальные площадки обустроили в Гончаровском парке, в "Дубках", в саду "Эрмитаж" и многих других. Гостям предлагают чай, кофе и безалкогольный глинтвейн.

Кроме того, к Рождеству для людей подготовили большую развлекательную программу. Среди развлечений – мастер-классы, конкурсы и квесты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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