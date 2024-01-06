06 января, 09:15Город
Москвичам рассказали, в каких столичных парках угощают горячими напитками
В московских парках в морозные дни посетителей угощают горячими напитками. Специальные площадки обустроили в Гончаровском парке, в "Дубках", в саду "Эрмитаж" и многих других. Гостям предлагают чай, кофе и безалкогольный глинтвейн.
Кроме того, к Рождеству для людей подготовили большую развлекательную программу. Среди развлечений – мастер-классы, конкурсы и квесты.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.