Стало известно происхождение воздушных колец над ТТК

Стало известно, что за кольца были замечены в воздухе над ТТК.

Выяснилось, что они появились с площадки, где проходит авто-шоу. Там используют огромные горелки, и именно они могут выпускать черные кольца. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.