Москвичи и туристы могут прогуляться по маршруту "Сердце столицы"

Москвичи и туристы могут прогуляться и сделать красивые фотографии на маршруте "Сердце столицы". Он включает в себя центральные площадки.

К ним относятся Манежная площадь, переход от Манежной площади к Площади Революции, где создан город елочных игрушек, а также центральные пешеходные улицы. Камергерский переулок оформлен в пряничном стиле. Столешников переулок представлен в нежной зефирной тематике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.