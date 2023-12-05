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05 декабря, 16:15

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В системе отопления Москвы повысили температуру из-за похолодания

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В системе отопления столицы повысили температуру из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам столичных синоптиков, до 10 декабря по ночам температура может опускаться до 20 градусов мороза. По словам Бирюкова, на данный момент температура теплоносителя в магистральных сетях полностью соответствует погодным условиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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