В системе отопления Москвы повысили температуру из-за похолодания

В системе отопления столицы повысили температуру из-за похолодания. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам столичных синоптиков, до 10 декабря по ночам температура может опускаться до 20 градусов мороза. По словам Бирюкова, на данный момент температура теплоносителя в магистральных сетях полностью соответствует погодным условиям.

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