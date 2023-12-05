Отделочные работы стартовали в вестибюле строящейся станции метро "ЗИЛ"

Отделочные работы стартовали в вестибюле строящейся станции столичного метро "ЗИЛ". Об этом сообщил заместитель мэра Андрей Бочкарев.

На новой станции Троицкой линии завершилось устройство основных конструкций. На данный момент строители работают над кирпичной кладкой и выполняют черновую отделку. На станции "ЗИЛ" будет один подземный вестибюль с выходом к парку "Тюфелева роща" и к улице Лисицкого.

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