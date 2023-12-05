Светотехническое шоу покажут в павильоне "Макет Москвы" в честь Дня воинской славы

В честь Дня воинской славы на ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" гостям покажут специальное светотехническое шоу. Восьмиминутный ролик будет сопровождаться музыкой, стихами и рассказом о том, какой ценой далась стране победа в Великой Отечественной войне.

В конце шоу над миниатюрной Москвой прогремит праздничный салют. Подробнее о том, какие еще мероприятия стоит посетить, – в эфире телеканала Москва 24.