Москвичи более 33 тыс раз оплатили платежный документ с помощью сервиса "Электронный дом"

Москвичи более 33 тысяч раз оплатили единый платежный документ с помощью сервиса "Электронный дом". За каждую оплату через сервис пользователю возвращают 5% от суммы квитанции городскими баллами.

Получать баллы в "Электронном доме" можно и за другие действия. Например, за первое объявление на сервисе, за каждый опубликованный опрос, за участие в общем собрании собственников в электронном виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.