Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 07:45

Город

Москвичи более 33 тыс раз оплатили платежный документ с помощью сервиса "Электронный дом"

Москвичи более 33 тыс раз оплатили платежный документ с помощью сервиса "Электронный дом"

Москвичи поделились, как работает горнолыжный комплекс на Воробьевых горах

В Москве открылись шесть новых выделенных полос для общественного транспорта

Парковку организовали на месте незаконной стоянки в Алтуфьевском районе столицы

Собянин рассказал о завершении строительства спорткомплекса "Ника" в Текстильщиках

Столичные коммунальные службы продолжают круглосуточную уборку улиц

Новости часа: девелопер вложит более 1 миллиарда рублей в реставрацию особняков в Москве

Экспозиции Музея Победы и Дарвиновского музея стали лауреатами премии "Путеводная звезда"

Новости часа: на столицу надвигаются морозы на 10 градусов ниже нормы

Горнолыжный сезон стартовал в Москве

Москвичи более 33 тысяч раз оплатили единый платежный документ с помощью сервиса "Электронный дом". За каждую оплату через сервис пользователю возвращают 5% от суммы квитанции городскими баллами.

Получать баллы в "Электронном доме" можно и за другие действия. Например, за первое объявление на сервисе, за каждый опубликованный опрос, за участие в общем собрании собственников в электронном виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика