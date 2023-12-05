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05 декабря, 07:15

Город

Парковку организовали на месте незаконной стоянки в Алтуфьевском районе столицы

Парковку организовали на месте незаконной стоянки в Алтуфьевском районе столицы

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На северо-востоке Москвы в Алтуфьевском районе не месте незаконной стоянки организовали общедоступную парковку. Сотрудники Госинспекции по недвижимости выявили нарушение у торгового центра на Костромской улице.

Огороженным участком со шлагбаумом пользовался для парковки ограниченный круг лиц, при этом никаких разрешений на это не было. В итоге ограждающие сооружения демонтировали, а на территории обустроили общедоступную парковку на 35 машиномест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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