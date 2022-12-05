Большой мультимедийный шар установят на Поклонной горе

Большой мультимедийный шар на Поклонной горе почти собран. Он, как и в 2021 году, украсит Кутузовский проспект к Новому году. В высоту шар достигают 20 метров, а его вес – порядка 35 тонн.

Как сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства, работы шли в несколько этапов. Сначала отдельно собрали нижнюю и верхнюю части каркаса. А затем с помощью крана поместили полусферы друг на друга и скрепили тросами. В данный момент монтируют электротехническое оборудование. Когда сборку закончат, посетители смогут заходить внутрь шара и любоваться светомузыкальным шоу.

Всего к праздникам Москву украсят более четырех тысяч световых конструкций. Специалисты уточнили, что все объекты используются повторно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.