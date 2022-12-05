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На mos.ru появилась карта пунктов по сбору гуманитарной помощи военным и детям в зоне СВО

На mos.ru появилась карта пунктов по сбору гуманитарной помощи военным и детям в зоне СВО

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Сайт mos.ru оснастили интерактивной картой с данными о точках пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". Их расположат на более чем 70 площадках столицы.

Горожане смогут передать подарки детям, которые проживают на присоединенных территориях, а также бойцам в зоне спецоперации. Подобные пункты уже заработали в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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