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На mos.ru появилась карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО

На mos.ru появилась карта пунктов по сбору подарков военным и детям в зоне СВО

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Подарки к Новому году для детей, живущих на новых территориях России, могут передать все желающие. Адреса пунктов сбора можно найти на интерактивной карте, которую запустили на портале mos.ru.

Пункты сбора уже работают в Парке Горького, "Сокольниках", на "Ходынском поле". Всего будет 70 площадок.

В рамках проекта "Москва помогает" можно передать игрушки, книги, а также сладкие наборы для детей. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в пунктах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье для участников спецоперации. Пункты открыты с 10:00 до 19:00. Акция завершится 8 января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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