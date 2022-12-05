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Новости

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Общество

Новости часа: коммунальщики Москвы обрабатывают от гололедицы дороги и тротуары

Новости часа: коммунальщики Москвы обрабатывают от гололедицы дороги и тротуары

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания – Бирюков

Новости часа: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания

Первая лыжная гонка в этом сезоне прошла в Марьине

Аналитики назвали самое дорогое жилье в Москве

Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елкой на северо-востоке столицы

В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок

Большую елку установили на Снежной улице в Москве

Более 4 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в условиях аномального похолодания обрабатывают от гололедицы дороги и тротуары. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Уголовное дело завели после потасовки с участием певца Григория Лепса и его охраны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны.

Более 500 сотрудников заводов IKEA в России подписали петицию с требованием выплат. Об этом заявили в ТАСС.

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