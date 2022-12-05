Новости часа: коммунальщики Москвы обрабатывают от гололедицы дороги и тротуары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве в условиях аномального похолодания обрабатывают от гололедицы дороги и тротуары. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Уголовное дело завели после потасовки с участием певца Григория Лепса и его охраны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны.

Более 500 сотрудников заводов IKEA в России подписали петицию с требованием выплат. Об этом заявили в ТАСС.