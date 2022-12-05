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Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания – Бирюков

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания – Бирюков

Новости часа: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания

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Системы жизнеобеспечения столицы работают штатно в условиях аномального похолодания. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Специалисты усилии контроль на тепловых сетях. Сбоев в энерго-, тепло- и газоснабжении не фиксируют. Чтобы держать ситуацию под контролем, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады. Кроме того, специалисты регулярно обрабатывают дороги, тротуары и общественные пространства от гололедицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоРоман Карлов
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