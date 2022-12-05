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Новости часа: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания

Новости часа: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания

Первая лыжная гонка в этом сезоне прошла в Марьине

Аналитики назвали самое дорогое жилье в Москве

Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елкой на северо-востоке столицы

В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок

Большую елку установили на Снежной улице в Москве

Более 4 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

Движение на семи участках Тверской улицы ограничили из-за подготовки к Новому году

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 140 километров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях аномального похолодания. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошел во время монтажа газовой горелки к баллону. Такую информацию опубликовало следствие.

Москва добивается, чтобы ООН выполняла обязательства по экспорту сельхозпродукции РФ. Об этом заявили в российском МИД.

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