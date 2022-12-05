Новости часа: системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях похолодания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях аномального похолодания. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске произошел во время монтажа газовой горелки к баллону. Такую информацию опубликовало следствие.

Москва добивается, чтобы ООН выполняла обязательства по экспорту сельхозпродукции РФ. Об этом заявили в российском МИД.