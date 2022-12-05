Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:45

Город

Аналитики назвали самое дорогое жилье в Москве

Аналитики назвали самое дорогое жилье в Москве

Новости часа: в Кремле оценили предложение об ограничении удаленки для уехавших россиян

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елкой на северо-востоке столицы

В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок

Большую елку установили на Снежной улице в Москве

Более 4 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

Движение на семи участках Тверской улицы ограничили из-за подготовки к Новому году

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 140 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 6 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

Аналитики назвали 10 мест в столице с самым дорогим жильем. На первом месте – Пречистенская набережная. За квадратный метр там хотят в среднем 3,51 миллиона рублей.

Чуть дешевле, но не менее престижно, иметь квадратные метры в Ордынском тупике. Стоимость "квадрата" составляет 3,31 миллиона рублей.

В том же районе в топ вошел Большой Толмачевский переулок – 2,84 миллиона рублей. Замыкают пятерку лидеров Старомонетный и Гранатный переулки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика