Аналитики назвали самое дорогое жилье в Москве

Аналитики назвали 10 мест в столице с самым дорогим жильем. На первом месте – Пречистенская набережная. За квадратный метр там хотят в среднем 3,51 миллиона рублей.

Чуть дешевле, но не менее престижно, иметь квадратные метры в Ордынском тупике. Стоимость "квадрата" составляет 3,31 миллиона рублей.

В том же районе в топ вошел Большой Толмачевский переулок – 2,84 миллиона рублей. Замыкают пятерку лидеров Старомонетный и Гранатный переулки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.