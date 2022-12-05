Москвичам предложили отгадать место с новогодней елкой на северо-востоке столицы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Красиво. Елки-палки". В ней москвичам предлагают отгадать место в разных частях столицы, где установили новогоднюю елку.

Праздничное дерево теперь есть на северо-востоке города. На ней висят классические украшения – красные и золотые шары, а также хрустальная звезда с иллюминацией на верхушке.

Прислать ответ можно в WhatsApp по номеру 8 (926) 266-24-24. Первые правильно угадавшие название получат призы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.