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Более 4 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

Более 4 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

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Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что более четырех тысяч световых конструкций украсят столицу к Новому году. На улицах устанавливают ели с гирляндами, световые арки появятся на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, а также на улице Кузнецкий мост.

Арка-шатер традиционно украсит фонтан Витали. Гигантский новогодний шар займет свое место на Поклонной горе, фигуры полярных медведей можно будет увидеть у Ростокинского акведука. Все эти украшения сохранились с 2021 года. Будут и новинки. Они появятся у входа в Парк Горького, в "Зарядье", у павильона "Россия – моя история" на ВДНХ и возле Исторического музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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