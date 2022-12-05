Движение на семи участках Тверской улицы ограничили из-за подготовки к Новому году. Специалисты перекроют Тверскую улицу в районе пересечения с Камергерским переулком, рядом с Пушкинским сквером и возле улицы Кузнецкий мост. Ограничение будет действовать до 12 декабря.

Всего столицу украсят более четырех тысяч световых конструкций. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В ближайшее время стартует монтаж декоративных арок. В 2022 году новых украшений не будет: специалисты используют прошлогодний декор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.