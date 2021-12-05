В военно-исторической реконструкции "Отстоим Москву!" участвовали более 100 человек

Более 100 человек участвовали в военно-исторической реконструкции "Отстоим Москву!". Они воссоздали события обороны столицы.

Сегодня исполняется 80 лет со дня начала Битвы за Москву. Реконструкцию организовали в Музее техники Вадима Задорожного. Все происходило возле оригинального немецкого состава, груженного военной техникой. Для достоверности из коллекции музея взяли транспорт и оружие времен Великой Отечественной войны. Среди уникальных образцов – танки Т-26, Т-60, противотанковая пушка и ротный миномет.

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