Новый дом построили по программе реновации в Хорошёво-Мневниках. Будущих жильцов уже пригласили посмотреть новые квартиры, которых в новостройке 275.

В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и колясочные. На 1-м этаже откроются аптеки, магазины, кафе и досуговые центры. Во дворе оборудовали спортивную и 2 детские площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.