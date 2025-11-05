Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 08:00

Город

Новый дом построили по программе реновации в Хорошёво-Мневниках

Новый дом построили по программе реновации в Хорошёво-Мневниках

С 2012 года в Москве возвели 20 поликлиник для детей и взрослых

Движение ограничили по Рождественской улице в Москве

Аномально жаркая погода для ноября продержится в Москве минимум несколько дней

Москвички стали активно подбирать партнеров для своих детей и внуков

251 ребенок родился в Москве 4 ноября

Москвичам и гостям столицы рассказали о культурных мероприятиях 5 ноября

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки программы "Мой спортивный район"

Речной маршрут Киевский – парк Фили временно изменился в Москве

В Москве хотят разрешить остановку под запрещающими знаками такси и машинам инвалидов

Новый дом построили по программе реновации в Хорошёво-Мневниках. Будущих жильцов уже пригласили посмотреть новые квартиры, которых в новостройке 275.

В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и колясочные. На 1-м этаже откроются аптеки, магазины, кафе и досуговые центры. Во дворе оборудовали спортивную и 2 детские площадки с безопасным резиновым покрытием, а также зоны отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоЕгор БедуляПолина Брабец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика