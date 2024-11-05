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Новости

05 ноября, 21:00

Город

Столичные школы ждет масштабное обновление

Столичные школы ждет масштабное обновление

"Мой район. Новости": новая перехватывающая парковка появилась у метро "Черкизовская"

Новости часа: более чем в 50 зданиях школ идет реконструкция по новому стандарту

"Приключение улиц": Беговая

Новости часа: школа № 1501 примет после модернизации 700 учеников

Свыше двух тыс ОКН отреставрировали в Москве за последние 14 лет

Связка между Большой Филевской улицей и ТТК снизила нагрузку на дорожную сеть

Собянин: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Столичные школы ждет масштабное обновление. Одна из них – № 1501 в Тверском районе. Устаревший корпус полностью переделают по новому стандарту. После этого здесь появится современные классы, медиатека, спортивные залы. Станет и больше возможностей для занятий в кружках и секциях.

Эта ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени. Из-за колебаний температуры на дорогах может образоваться гололедица.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП на Москворецкой набережной. Водитель иномарки, удирая от погони, несколько раз проехал на красный и в итоге превратил в груду металла несколько машин. Погиб пассажир такси, еще несколько человек пострадали. Сам виновник сейчас в реанимации.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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