Столичные школы ждет масштабное обновление. Одна из них – № 1501 в Тверском районе. Устаревший корпус полностью переделают по новому стандарту. После этого здесь появится современные классы, медиатека, спортивные залы. Станет и больше возможностей для занятий в кружках и секциях.

Эта ночь в Москве может стать самой холодной с начала осени. Из-за колебаний температуры на дорогах может образоваться гололедица.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП на Москворецкой набережной. Водитель иномарки, удирая от погони, несколько раз проехал на красный и в итоге превратил в груду металла несколько машин. Погиб пассажир такси, еще несколько человек пострадали. Сам виновник сейчас в реанимации.

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