Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 18:00

Город

Свыше двух тыс ОКН отреставрировали в Москве за последние 14 лет

Свыше двух тыс ОКН отреставрировали в Москве за последние 14 лет

Связка между Большой Филевской улицей и ТТК снизила нагрузку на дорожную сеть

Собянин: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

На рыбном рынке "Москва – на волне" объявили акцию ко Дню народного единства

Военную технику доставили на Красную площадь к годовщине парада 1941 года

Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Связка между Большой Филевской улицей и ТТК разгрузила трафик в Дорогомилове

Более двух тысяч объектов культурного наследия (ОКН) отреставрировали в Москве за последние 14 лет. Еще 500 находятся в работе. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

В реставрационной отрасли задействуют молодые кадры, в том числе с помощью молодежного форума "Наследие". Его деловая программа пройдет в столице 21 и 22 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городкультуравидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика