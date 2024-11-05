Свыше двух тыс ОКН отреставрировали в Москве за последние 14 лет

Более двух тысяч объектов культурного наследия (ОКН) отреставрировали в Москве за последние 14 лет. Еще 500 находятся в работе. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

В реставрационной отрасли задействуют молодые кадры, в том числе с помощью молодежного форума "Наследие". Его деловая программа пройдет в столице 21 и 22 ноября.

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