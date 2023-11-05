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Новости

05 ноября, 17:45

Общество

Новости часа: первая иностранная делегация из Эфиопии посетила выставку-форум "Россия"

Новости часа: первая иностранная делегация из Эфиопии посетила выставку-форум "Россия"

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить музей под открытым небом на Красной площади

Музей под открытым небом начал работать на Красной площади

Новости часа: сроки строительства в Москве уменьшились благодаря цифровизации

Гастрономический фестиваль стартовал в рамках выставки "Россия" на ВДНХ

"Мой район. Навигатор": Московский зоопарк рассказал о пернатых жителях

"Мой район. Навигатор": почти 1 млн автомобилей проехали по проспекту Багратиона

Новости часа: на указателях в Москве установили более 4 тыс инфополей с QR-кодами

Собянин рассказал о применении цифровых решений в Москве на объектах реновации

На Красной площади заработал музей под открытым небом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первая иностранная делегация из Эфиопии посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ.

В ближайшие пять лет в Москве рассчитывают существенно увеличить объем строительства по реновации, сообщил Сергей Собянин.

5 ноября в Москве стало одним из самых теплых за всю историю наблюдений, следует из данных Гидрометцентра России.

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