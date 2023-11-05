Новости часа: первая иностранная делегация из Эфиопии посетила выставку-форум "Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первая иностранная делегация из Эфиопии посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ.

В ближайшие пять лет в Москве рассчитывают существенно увеличить объем строительства по реновации, сообщил Сергей Собянин.

5 ноября в Москве стало одним из самых теплых за всю историю наблюдений, следует из данных Гидрометцентра России.