Для гостей на выставке "Россия" на ВДНХ подготовили обширную программу

Для гостей на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ подготовили обширную программу, в том числе 130 презентаций и более пяти тысяч образовательных мероприятий. На одной площадке в центре столицы собрали все достижения страны за последние годы.

На выставке можно совершить виртуальное путешествие в космос на омской ракете-носителе "Ангара", увидеть легендарного мамонтенка Юку из Якутии или же побывать на борту подводной лодки. Принять участие в выставке можно до 12 апреля. Вход бесплатный, на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.



Об этом – в эфире телеканала Москва 24.