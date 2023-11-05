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05 ноября, 07:30

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Для гостей на выставке "Россия" на ВДНХ подготовили обширную программу

Для гостей на выставке "Россия" на ВДНХ подготовили обширную программу

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На ВДНХ открылась выставка-форум "Россия"

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Для гостей на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ подготовили обширную программу, в том числе 130 презентаций и более пяти тысяч образовательных мероприятий. На одной площадке в центре столицы собрали все достижения страны за последние годы.

На выставке можно совершить виртуальное путешествие в космос на омской ракете-носителе "Ангара", увидеть легендарного мамонтенка Юку из Якутии или же побывать на борту подводной лодки. Принять участие в выставке можно до 12 апреля. Вход бесплатный, на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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