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05 ноября, 08:15

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Московские поликлиники работают по измененному графику 5 и 6 ноября

Московские поликлиники работают по измененному графику 5 и 6 ноября

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Московские поликлиники работают по измененному графику 5 и 6 ноября. Медучреждения для взрослых 5 ноября открыты с 09:00 до 16:00, 6 ноября – с 09:00 до 18:00. Отделения помощи на дому и травмпункты принимают пациентов по такому же графику, как поликлиники, а круглосуточные травмпункты работают без изменений. Детские учреждения открыты 6 ноября с 09:00 дод 15:00, а кабинеты ОРВИ работают все выходные с 09:00 до 18:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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