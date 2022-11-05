05 ноября, 19:30Город
Умер первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов
Ушел из жизни первый замруководителя департамента строительства Москвы, бывший заммэра Петр Аксенов. Чиновник отдал Москве более 50 лет жизни, пройдя путь от рабочего на стройке до руководителя.
С именем Аксенова навсегда будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали. Ему было 76 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.