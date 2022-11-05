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Новости

05 ноября, 19:30

Город

Умер первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов

Умер первый замглавы департамента строительства Москвы Петр Аксенов

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Ушел из жизни первый замруководителя департамента строительства Москвы, бывший заммэра Петр Аксенов. Чиновник отдал Москве более 50 лет жизни, пройдя путь от рабочего на стройке до руководителя.

С именем Аксенова навсегда будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали. Ему было 76 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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