Как провести праздничные выходные в Москве

В столице продолжаются праздничные выходные. На ВДНХ ждут гурманов – там можно продегустировать и приобрести угощения из разных регионов страны, в том числе из новых регионов.

На Красной площади открылся интерактивный музей, посвященный истории Обороны Москвы. Там можно познакомиться с военной техникой. Для гостей также организовали показы кинохроники и выступления артистов.

До 24 ноября в центральном выставочном зале Манеж проходит историческая выставка "Украина. На переломах эпох". Там можно увидеть много архивных документов.

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