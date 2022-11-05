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Как провести праздничные выходные в Москве

Как провести праздничные выходные в Москве

Все столичные парковки 5 ноября будут бесплатными

В Москве к празднику открыли выставку "Украина. На переломах эпох"

В Москве продолжаются праздничные мероприятия в честь Дня народного единства

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В "Манеже" открылась экспозиция "Украина. На переломах эпох"

В Москве проходит "Ночь искусств"

В ночь с 4 на 5 ноября в столице состоится "Ночь Искусств"

В "Манеже" открылась выставка "Украина. На переломах эпох"

В столице продолжаются праздничные выходные. На ВДНХ ждут гурманов – там можно продегустировать и приобрести угощения из разных регионов страны, в том числе из новых регионов.

На Красной площади открылся интерактивный музей, посвященный истории Обороны Москвы. Там можно познакомиться с военной техникой. Для гостей также организовали показы кинохроники и выступления артистов.

До 24 ноября в центральном выставочном зале Манеж проходит историческая выставка "Украина. На переломах эпох". Там можно увидеть много архивных документов.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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