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Все столичные парковки 5 ноября будут бесплатными

Все столичные парковки 5 ноября будут бесплатными

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Все столичные парковки 5 ноября будут бесплатными. Платить за парковку не придется даже там, где действует повышенный тариф. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными все дни.

Флагманские офисы МФЦ и Дворец госуслуг на ВДНХ работают по обычному графику. Двери московских ЗАГС, за исключением дворцов бракосочетания № 1 и № 4, закрыты по 7 ноября.

Все взрослые столичные поликлиники в субботу работают до 18:00, а в воскресенье закроются на два часа раньше. Получить медицинскую помощь ребенку в поликлинике или на дому в субботу можно с 9:00 до 15:00, а в воскресенье вызовы будут принимать до половины третьего.

Подробнее о работе госучреждений в праздничные выходные – на телеканале Москва 24.

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