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Новости

Новости

05 октября, 19:30

Город

Новости часа: Москва передала два здания МГТУ в федеральную собственность

Новости часа: Москва передала два здания МГТУ в федеральную собственность

"Жизнь в большом городе": День учителя

"Мой район. Навигатор": завершена реконструкция Лианозовских прудов

"Мой район. Навигатор": новый мост свяжет две набережные в Пресненском районе Москвы

"Мой район. Навигатор": Национальный космический центр откроют в Москве в 2024 году

Собянин: более тысячи молодых учителей в этом году вышли работать в школы Москвы

Собянин посетил новое здание Бауманской инженерной школы № 1580 в Лефортово

Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии системы столичного образования

Новости часа: Собянин рассказал о развитии системы столичного образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва передала два здания МГТУ имени Баумана в федеральную собственность. Об этом сообщил департамент городского имущества.

Переулок у МХТ имени Чехова к юбилею украсила инсталляция из 125 чаек. Число не случайно – столько лет прошло с момента основания театра.

Дополнительный вход в Московский зоопарк у станции "Баррикадная" будет закрыт 6 октября. Об этом предупредили в зоосаде.

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городвидеоСветлана Ключникова
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