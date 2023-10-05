Новости часа: Москва передала два здания МГТУ в федеральную собственность

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва передала два здания МГТУ имени Баумана в федеральную собственность. Об этом сообщил департамент городского имущества.

Переулок у МХТ имени Чехова к юбилею украсила инсталляция из 125 чаек. Число не случайно – столько лет прошло с момента основания театра.

Дополнительный вход в Московский зоопарк у станции "Баррикадная" будет закрыт 6 октября. Об этом предупредили в зоосаде.